Carlos Alcaraz scheitert in Schanghai im Viertelfinal in zwei Sätzen am Tschechen Tomas Machac.

Carlos Alcaraz (ATP 2) hat den Einzug in den Halbfinal des ATP-1000-Turniers in Schanghai überraschend verpasst. Der 21-Jährige verlor am Donnerstag gegen den an Position 30 gesetzten Tomas Machac mit 6:7 (5:7), 5:7. Der Tscheche trifft damit in seinem ersten Halbfinal auf dieser Stufe auf Jannik Sinner, der Alcaraz zuletzt vor 8 Tagen im Final von Peking besiegt hatte.

Der Spanier mühte sich von Beginn an, vergab beim Stand von 3:3 aber einen Breakball und gab den ersten Satz im Tiebreak ab. Im 2. Durchgang verlor der vierfache Grand-Slam-Sieger früh sein Aufschlagspiel, allerdings gelang ihm kurz darauf ein hart erkämpftes Rebreak zum 3:3, doch es reichte letztlich nicht.

Sinner im Eiltempo

Zuvor war Sinner mit einem 6:1, 6:4-Erfolg in den Halbfinal gesprintet. Im 5. Aufeinandertreffen dieses Jahres mit dem Russen Daniil Medwedew gelang dem Südtiroler bereits nach 25 Minuten der erste Satzgewinn. Auch im 2. Satz konnte der an der Schulter verletzte Medwedew nicht mehr viel entgegensetzen.

