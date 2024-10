Stan Wawrinka schlägt Alejandro Davidovich Fokina in drei Sätzen und steht in Stockholm im Viertelfinal.

Endlich 2 Siege in Folge: Wawrinka in Stockholm im Viertelfinal

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Beendet eine schwarze Serie Stan Wawrinka. IMAGO / Bildbyran

Stan Wawrinka (ATP 217) hat beim ATP-250-Turnier in Stockholm den Viertelfinal erreicht. Der Waadtländer, der in der schwedischen Hauptstadt in der ersten Runde überraschend Brandon Nakashima ausgeschaltet hatte, schlug im Achtelfinal den Spanier Alejandro Davidovich Fokina (ATP 64) mit 6:4, 3:6, 7:5.

Mit bestechender Effizienz hatte sich Wawrinka den ersten Satz gesichert. Der 39-Jährige holte sich beim Stand von 3:3 das Break zu null. Im gesamten ersten Durchgang gewann er ansonsten bei Aufschlag Fokinas nur einen (!) Punkt. Weil er bei eigenem Service nur wenig zuliess, reichte das Break zum Satzgewinn.

Schwarze Serie beendet

Das erste Duell mit dem 25-jährigen Spanier blieb auch in der Folge ausgeglichen. Nach einem Break zum 5:3 realisierte Fokina den Satzausgleich. Im Entscheidungssatz bewies Wawrinka einmal mehr seine Kämpferqualitäten. Zwei Mal lag er mit Break hinten, zwei Mal holte er sich den Aufschlag zurück.

Beim Stand von 6:5 und Aufschlag Fokina erspielte sich Wawrinka einen Matchball, den er nach über zwei Stunden verwertete. Der Romand beendete mit dem Sieg eine lange Durststrecke. Zum ersten Mal seit den US Open 2023 reihte er auf der ATP-Tour zwei Siege aneinander.

Im Viertelfinal trifft Wawrinka entweder auf den topgesetzten Andrej Rublew (ATP 7) aus Russland oder den Franzosen Alexandre Müller (ATP 70).