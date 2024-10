Der Schweizer erreicht beim ATP-Turnier in Stockholm die 2. Runde. Marc-Andrea Hüsler scheitert in zwei Sätzen

Legende: Anstrengendes Comeback Dominic Stricker (Archivbild). Imago/Hasenkopf

2:19 Stunden stand Dominic Stricker in der schwedischen Hauptstadt auf dem Court, dann hatte er den Sieg in der Tasche: Der 22-jährige Berner (ATP 317) rang Aleksandar Kovacevic (USA/ATP 90) mit 6:4, 5:7, 6:4 nieder.

Stricker war nach langwierigen Rückenproblemen erst im Juni in die Saison gestiegen. Auf der ATP Tour feierte er seither einen einzigen Sieg, meist bestritt er Turniere der Challenger Tour. Beim letzten Auftritt in Tiburon (USA) musste er erneut Forfait geben, gab aber wenig später Entwarnung. Sein letztes Spiel auf höchster Stufe bestritt er Ende August bei den US Open (Out in Runde 1).

Hüsler scheidet aus

Marc-Andrea Hüsler (ATP 152) konnte in Stockholm aus Schweizer Sicht nicht nachdoppeln. Hüsler unterlag dem Italiener Lorenzo Sonego (ATP 50) in 112 Minuten 6:7 (1:7), 5:7. Sonego hatte seit dem Turniersieg in Winston-Salem vor zwei Monaten kein Einzel mehr auf der Tour gewonnen.