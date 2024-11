Legende: Nächster Rückschlag in einem enttäuschenden Wawrinka Der Romand kam auch in der serbischen Hauptstadt nicht auf Touren. Imago/Branislav Racko

Stan Wawrinka beendet ein enttäuschendes Jahr mit einer weiteren Erstrundenniederlage. Beim Indoor-Turnier in Belgrad unterlag der Romand dem Serben Laslo Djere (ATP 141) mit 4:6, 4:6. Dem Lokalmatadoren reichte in beiden Sätzen ein Break, das er jeweils beim Stand von 2:2 realisierte. Der 39-Jährige auf der anderen Seite konnte keine seiner 3 Breakchancen verwerten.

Bei 20 gespielten Turnieren in diesem Jahr konnte Wawrinka einzig in Stockholm mehr als ein Spiel gewinnen. So wird der 3-fache Grand-Slam-Sieger das Jahr ausserhalb der Top 150 beenden und wäre für eine direkte Teilnahme an den Australian Open im Januar auf eine Wild Card angewiesen.