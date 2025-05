Novak Djokovic (ATP 6) steht an den Geneva Open im Halbfinal.

Der Serbe setzt sich am Tag seines 38. Geburtstags mit 6:4, 6:4 gegen Matteo Arnaldi (ATP 39) durch.

Für die Nummer 1 der Setzliste, Taylor Fritz, bedeutet der Viertelfinal Endstation.

Novak Djokovic hat erstmals seit seiner Finalniederlage beim ATP-1000-Turnier in Miami wieder zwei Siege aneinanderreihen können. Der Serbe setzte sich an seinem 38. Geburtstag in zwei Sätzen gegen Matteo Arnaldi durch. Mit dem Sieg revanchierte sich Djokovic beim Italiener für die Niederlage vor knapp einem Monat. In Madrid war er zum Turnierauftakt in zwei Sätzen überraschend am 24-Jährigen aus Sanremo gescheitert.

Geschenkt bekam Djokovic den Sieg nicht. Im zweiten Satz geriet der Serbe zwischenzeitlich mit 1:4 ins Hintertreffen und verlor in dieser Phase des Spiels zunehmend die Nerven, was auch sein Schläger zu spüren bekam. Der Favorit kriegte aber rechtzeitig die Kurve und überwand sein Zwischentief mit fünf gewonnenen Games in Serie eindrücklich.

Im Halbfinal trifft Djokovic am Genfersee entweder auf Alexei Popyrin (AUS/ATP 25) oder Cameron Norrie (GBR/ATP 90).

Turniernummer 1 ist draussen

Während Djokovics Gegner noch nicht feststeht, ist die Affiche des anderen Halbfinals bekannt: Hubert Hurkacz (ATP 31) trifft auf den österreichischen Überraschungsmann Sebastian Ofner (ATP 128). Der Pole Hurkacz eliminierte mit Taylor Fritz (ATP 4) die Nummer 1 der Setzliste. Der Finalist der letztjährigen US Open verlor die Partie mit 3:6, 6:7 (5:7).

Qualifikant Ofner bezwang den über 100 Plätze besser klassierten Russen Karen Chatschanow (ATP 26) mit 4:6, 6:4, 6:4. Die Partie hatte wegen Regens erst mit rund zweistündiger Verspätung begonnen.

Resultate