Djokovic ringt Norrie nieder und folgt Hurkacz in den Final

ATP-250-Turnier in Genf

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Novak Djokovic (ATP 6) bezwingt im Halbfinal der Geneva Open Cameron Norrie (ATP 90) mit 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.

Der Serbe kann damit weiter hoffen, am Genfersee seinen 100. ATP-Titel zu feiern.

Im Endspiel am Samstag trifft er auf Hubert Hurkacz, der sich gegen Überraschungsmann Sebastian Ofner durchgesetzt hat.

Andere hätten sich vom Satzausgleich wohl aus der Ruhe bringen lassen – zumal Novak Djokovic beim Stand von 3:5 im 2. Durchgang einen Satzball abwehrte, später den Breakrückstand wettmachte und sich am Ende im Tiebreak den frühzeitigen Matchgewinn doch noch entgehen liess. Doch der routinierte 38-Jährige liess sich vom Rückschlag eher noch anspornen.

Im Entscheidungssatz nahm er seinem Gegner Cameron Norrie gleich bei erster Gelegenheit den Aufschlag zum 2:0 ab. Diesen Breakvorsprung baute der nun plötzlich äusserst solide spielende Djokovic wenig später zum 5:1 noch aus. Nach 2:16 Stunden verwandelte er seinen zweiten Matchball zum 6:4, 6:7 (6:8), 6:1-Sieg. Es war der 5. gegen Norrie im 5. Duell. Der britische Qualifikant hatte im Tiebreak beim Stand von 5:6 einen ersten Matchball noch abgewehrt.

Damit bleibt Djokovic auf Kurs in Richtung erstem Turniersieg seit seinem Olympiagold in Paris. Dieser wäre gleichbedeutend mit seinem 100. Titel auf der ATP-Tour.

Ofner-Reise beendet

Im Final trifft Djokovic am Samstag auf Hubert Hurkacz (live bei SRF). Der Pole (ATP 31) beendete in seinem Halbfinal die Reise des überraschenden Qualifikanten Sebastian Ofner (ATP 128). Der Österreicher spürte im ersten Duell mit Hurkacz die Strapazen der letzten Tage und spielte zu fehlerhaft, um den ehemaligen Top-10-Spieler ernsthaft in Bedrängnis zu bringen. Nach nur 1:02 Stunden stand der 6:3, 6:4-Sieg von Hurkacz fest.

Dem Polen reichte jeweils ein Break pro Satz, um den Finaleinzug sicherzustellen. Dass er insgesamt 5 Möglichkeiten zum Servicedurchbruch ungenutzt verstreichen liess, konnte er problemlos verkraften. Bei eigenem Aufschlag gestand er seinem Kontrahenten nämlich keine einzige Breakmöglichkeit zu.

Resultate