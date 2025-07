Juan Manuel Cerundolo (ATP 109) steht beim ATP-250-Turnier in Gstaad als erster Finalist fest.

Der Argentinier schlägt den peruanischen Qualifikanten Ignacio Buse (ATP 167) mit 6:3, 6:3.

Im Final wartet nun der an Nummer 2 gesetzte Kasache Alexander Bublik.

Juan Manuel Cerundolo fehlt noch ein Sieg für seinen zweiten Triumph auf ATP-Stufe. Der Argentinier, der im Viertelfinal den topgesetzten Casper Ruud (ATP 13) ausgeschaltet hatte, gab sich im ersten Halbfinal von Gstaad keine Blösse. Der 23-Jährige setzte sich gegen den peruanischen Qualifikanten Ignacio Buse verdient mit 6:3, 6:3 durch.

Cerundolo reichte im ersten Satz ein Break zum 3:1, um den Durchgang für sich entscheiden. Im zweiten Satz konnte Buse das Duell die ersten sechs Games ausgeglichen gestalten, ehe er seinen Aufschlag zu Null abgeben musste. Cerundolo liess sich auch vom aufkommenden Wind in Gstaad nicht mehr vom Weg abbringen und verwertete nach 1:23 Stunden seinen zweiten Matchball.

Seinen bisher einzigen Triumph auf der ATP-Tour hatte Cerundolo vor vier Jahren in Cordoba ebenfalls auf Sand gefeiert.

Bublik erstmals auf Sand im Final

Verhindern kann den 2. Triumph einzig noch Alexander Bublik (ATP 34). Der an Nummer 2 gesetzte Kasache setzte sich im 2. Halbfinal, der wegen Regens im Berner Oberland zweieinhalb Stunden später als geplant gestartet werden konnte, gegen Arthur Cazaux (FRA/ATP 116) mit 6:1 und 7:5 durch.

Bublik gestand Cazaux, der im Viertelfinal den Schweizer Jérôme Kym bezwungen hatte, keinen Breakball zu und verwertete nach 74 Minuten den ersten Matchball. Der 28-Jährige, der es an den diesjährigen French Open bis in die Viertelfinals geschafft hatte, steht zum ersten Mal auf Sand in einem Final und kämpft seinerseits um den 6. Triumph auf der ATP-Tour. Das Endspiel findet am Sonntag ab 11 Uhr statt (live auf SRF zwei).

