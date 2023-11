Nach dem rauschenden Auftaktsieg in nur 52 Minuten nahm Stan Wawrinkas Lauf in Metz ein abruptes Ende. Im Zweitrundenduell des ATP-250-Turniers mit Luca Van Assche (ATP 70) warf der Romand (ATP 53) nach dem Ende des zweiten Satzes das Handtuch.

Wawrinka hätte die Partie gegen den in Belgien geborenen, mit 19 Jahren halb so alten Van Assche in zwei Sätzen für sich entscheiden können. Nach dem 6:3 gewonnenen ersten Durchgang hatte er im Tiebreak des zweiten beim Stand von 6:4 zwei Möglichkeiten, eine bei eigenem Aufschlag, die Partie zu beenden. Beim ersten Matchball verdrehte sich Wawrinka jedoch den rechten Knöchel. Nach dem 6:7 (6:8) sah er sich nicht mehr in der Lage, den Entscheidungssatz zu bestreiten.

Für Wawrinka fand damit eine unrühmliche Herbst-Serie seine Fortsetzung. Seit dem Einzug in die dritte US-Open-Runde hat der 38-Jährige nie mehr zwei Spiele hintereinander gewonnen. Bei sechs Turnieren – darunter in Basel – scheiterte er jeweils schon in der Startrunde.