Marc-Andrea Hüsler verliert in der ersten Runde des ATP-250-Turniers in Sofia gegen Billy Harris in 3 umkämpften Sätzen.

Legende: Nachdenklich Marc-Andrea Hüsler. imago / Hasenkopf

Im Oktober 2022 hatte Marc-Andrea Hüsler in Sofia den grössten Erfolg seiner Karriere gefeiert. Beim ATP-250-Turnier in der bulgarischen Hauptstadt schlug der Zürcher im Final Holger Rune und holte seinen ersten Turniersieg auf ATP-Stufe. In den folgenden Monaten rückte er in der Weltrangliste bis in die Top 50 vor.

Weil Hüsler nach einem miserablen Jahr 2023 bis auf Rang 200 zurückgefallen war, musste er bei der Rückkehr in Sofia durch die Qualifikation, ehe er ins Hauptfeld rückte. Die erste Runde bedeutete dann schon wieder Endstation. Gegen den britischen Qualifikanten Billy Harris (ATP 221) unterlag Hüsler nach zweieinhalb Stunden mit 4:6, 6:3, 6:7 (5:7).

Für Hüsler setzte sich damit eine unrühmliche Serie fort. Auf ATP-Stufe schaffte er es in diesem Jahr noch nie über die 2. Runde hinaus. In 24 Anläufen schied der Linkshänder 17 Mal bei erster Gelegenheit aus. Sofia war für Tel Aviv eingesprungen, da in Israel derzeit an internationale Veranstaltungen nicht zu denken ist.

02:15 Video Archiv: Hüsler triumphiert in Sofia Aus Sport-Clip vom 02.10.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 15 Sekunden.