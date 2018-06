Noch zwei Siege fehlen Roger Federer in Stuttgart, dann würde er Rafael Nadal wieder vom Tennisthron stürzen. Der erste, der dem Schweizer diese Mission vermiesen will, heisst Guido Pella (ATP 75). Der Argentinier setzte sich gegen den Qualifikanten Prajnesh Gunneswaran 7:6 (7:4), 6:3 durch. In Runde 1 hatte der Inder überraschend Shootingstar Denis Shapovalov eliminiert.

In Baden-Württembergs Landeshauptstadt misst sich Federer erst zum zweiten Mal in seiner Karriere mit Pella. Das bislang einzige Aufeinandertreffen ging 2016 in Wimbledon über die Bühne. Federer setzte sich damals dank 2 gewonnener Tiebreaks in 3 Sätzen durch.