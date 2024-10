Stan Wawrinka und Dominic Stricker feiern in Schweden beide Siege in zwei Sätzen.

Legende: Versöhnlicher Saisonabschluss? Stan Wawrinka, hier beim Turnier in Schanghai. Imago/VCG

Stan Wawrinka (ATP 217) hat einen seiner wertvollsten Siege in seinem Krisenjahr 2024 feiern können. Der 39-jährige Romand bezwang in der 1. Runde des ATP-250-Turniers von Stockholm den an Nummer 6 gesetzten Amerikaner Brandon Nakashima (ATP 38) mit 6:4, 6:4.

Wawrinka begann stark und liess auch nicht nach. Im 1. Satz gestand er Nakashima keinen Breakball zu. Auch in Durchgang 2 schaffte er früh den Servicedurchbruch und schaukelte den Vorsprung nach Hause. Es war Wawrinkas 3. Sieg über Nakashima im 3. Direktduell.

Sein nächster Gegner ist Alejandro Davidovich Fokina, die Nummer 64 der Weltrangliste. Gegen den 25-jährigen Spanier hat er noch nie gespielt.

00:57 Video Archiv: Wawrinkas Out in Schanghai Aus Sport-Clip vom 07.10.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Stricker schon im Viertelfinal

Nach Wawrinka hat auch Dominic Stricker (ATP 317) einen wichtigen Sieg gefeiert. In seiner Zweitrundenpartie gegen den Italiener Matteo Berrettini (ATP 42) gewann der Berner mit 7:6 (8:6), 6:4, wobei er mehrmals Kämpferqualitäten bewies. Im 1. Durchgang wehrte Stricker im Tiebreak zwei Satzbälle der ehemaligen Weltnummer 6 ab, bevor er selbst seinen ersten zum Satzgewinn nutzte.

Im 2. Satz musste Stricker 5 Breakbälle abwehren, gab seinen Aufschlag aber wie in der gesamten Partie nie ab. Das einzige Break des Spiels realisierte er selber – zum 6:4 und zum Sieg.

In der nächsten Runde trifft der 22-Jährige entweder auf Quentin Halys (FRA/ATP 95) oder Grigor Dimitrov (BUL/ATP 10). Diese Partie wird erst am Donnerstagabend ausgetragen. Bereits dank der Viertelfinal-Qualifikation ist klar, dass sich Stricker in der Weltrangliste um rund 60 Plätze in die Region um Platz 250 vorarbeiten wird.