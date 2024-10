An den diesjährigen Swiss Indoors werden 3 aktuelle Top-10-Spieler aufschlagen. Auch der Titelverteidiger ist am Start.

Rublew führt Teilnehmerfeld an Swiss Indoors an

ATP-500-Turnier in Basel

Legende: Finden 2024 zum 53. Mal statt Die Swiss Indoors in Basel. KEYSTONE/Georgios Kefalas

Vom 19. bis 27. Oktober wird in der St. Jakobshalle um den Titel an den Swiss Indoors aufgeschlagen. Obschon der ganz grosse Name im diesjährigen Teilnehmerfeld fehlt – weder Jannik Sinner, noch Carlos Alcaraz oder Novak Djokovic sind gemeldet –, kann sich die Leistungsdichte sehen lassen.

So kommt mit Andrej Rublew (ATP 6), Hubert Hurkacz (ATP 7) und Casper Ruud (ATP 9) ein Trio aus den Top 10 ans Rheinknie. Mit Ben Shelton, Arthur Fils und Jiri Lehecka präsentieren sich zudem aufstrebende junge Spieler dem Basler Publikum. Titelverteidiger ist Félix Auger-Aliassime. Der Kanadier entschied sogar die letzten zwei Ausgaben der Swiss Indoors für sich und strebt 2024 den Hattrick an.

Wildcards für Stricker und Wawrinka

Am Heimturnier dürfen auch die Lokalmatadoren nicht fehlen. Stan Wawrinka wird bereits zum 17. Mal in Basel antreten. Der Romand wird vom Veranstalter genauso mit einer Wildcard ausgestattet wie Dominic Stricker. Weitere Schweizer Spieler werden versuchen, sich über die Qualifikation ein Ticket für das Hauptfeld zu sichern.