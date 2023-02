Stan Wawrinka schlägt Alexander Bublik in Rotterdam 7:6 (7:5), 6:4 und übersteht erstmals seit Basel wieder eine 1. Runde.

ATP-500-Turnier in Rotterdam

Stan Wawrinka (ATP 130) hat in Rotterdam die 2. Runde erreicht. Gegen Alexander Bublik (ATP 50) genügte ihm ein solider Auftritt für einen Zweisatzsieg. Zuletzt in der 1. Runde eines ATP-Turniers gewonnen hatte Wawrinka im Oktober des vergangenen Jahres in Basel. Dazwischen feierte er aber noch Siege beim United Cup und Davis Cup.

Beim Auftakt zum Turnier, das er 2015 gewonnen hatte, musste er im 1. Satz ins Tiebreak. Dort lag er zwischenzeitlich zurück, konnte aber aufholen und sich den Durchgang letztlich mit einem Ass sichern. Im 2. Satz machte sich bei seinem Gegner Bublik phasenweise Ernüchterung breit. Nach Wawrinkas Break zum 3:2 hatte der Kasache zwar umgehend selber die Möglichkeit, Wawrinka den Aufschlag abzunehmen. Er vergab diese Chance aber – und unterlag letztlich.

Duell der Senioren

Am Dienstag werden Wawrinka und Bublik im Doppel gemeinsam antreten. Gegner ist das Duo Mate Pavic / Nikola Mektic. Auf Wawrinka wartet im Einzel ein Oldie-Duell: Der 37-jährige Romand trifft auf den ein Jahr jüngeren Franzosen Richard Gasquet (ATP 45). Im letzten Duell vor einem Jahr hatte sich Gasquet in der Halle von Antwerpen durchgesetzt.