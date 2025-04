Wawrinka scheitert in Barcelona in der 1. Runde

Legende: Weitere Niederlage Für Stan Wawrinka. IMAGO / ABACAPRESS

Stan Wawrinka (ATP 162) kommt in diesem Jahr weiterhin nicht richtig auf Touren. Der Romand, der mit einer Wildcard in Barcelona angetreten war, verlor in der 1. Runde des ATP-500-Turniers in 71 Minuten mit 1:6, 4:6 gegen Alejandro Davidovich Fokina (ATP 30).

Der formstarke Spanier, zuletzt hatte er in Monte-Carlo den Halbfinal erreicht, zeigte vor allem im 1. Satz eine starke Leistung und breakte Wawrinka gleich drei Mal. Der Schweizer seinerseits vergab zwei Chancen auf einen Servicedurchbruch.

Im zweiten Umgang hatte der 40-jährige Wawrinka nach einem frühen Break scheinbar alles im Griff und bei Aufschlag des 15 Jahre jüngeren Gegners die Möglichkeit, auf 5:2 zu erhöhen. Der Lausanner vergab die Breakchance jedoch. Wenig später war die Partie nach zwei Servicedurchbrüchen Davidovich Fokinas beendet.

Übersicht