Rafael Nadal (ATP 2) gelingt der Auftakt bei den ATP Finals in London.

Der Spanier gewinnt gegen den Russen Andrej Rublew (ATP 8) in 2 Sätzen mit 6:3, 6:4.

In der 2. Partie des Tages feierte Dominic Thiem (ATP 3) gegen Stefanos Tsitsipas (ATP 6) einen 3-Satz-Sieg.

Beim Stand von 0:1 mit Break-Rückstand im 2. Satz und nach verlorenem Startdurchgang schien Andrej Rublews Willen gebrochen. Der aufstrebende Russe war sichtlich unzufrieden mit seiner Leistung gegen Rafael Nadal bei seiner Premiere an den ATP Finals in London.

Rublew fand anschliessend zwar wieder zurück zu seinem offensiven Spielstil und zeigte sich vor allem beim Service stark verbessert, doch da sein erfahrener Widersacher bei eigenem Aufschlag kaum mehr Fehler machte, blieb die grosse Wende aus. Nadal verwertete seinen 2. Matchball zum letztlich ungefährdeten Sieg.

Nadal im richtigen Moment zur Stelle

Zu Beginn der Partie hatte der russische Aussenseiter noch mit Nadal mithalten können. Doch im entscheidenden Moment schaltete der spanische Routinier einen Gang hoch und durchbrach Rublews Aufschlag beim Stand von 3:2 gleich mit der ersten Breakchance überhaupt. Danach musste er bei eigenem Aufschlag zwar noch über Einstand gehen, doch den Satz liess sich Nadal nicht mehr nehmen.

Legende: Überzeugte gegen Andrej Rublew Rafael Nadal. Keystone

Nadal findet sofort den Tritt

Nadal, der in Abwesenheit von Roger Federer der älteste Spieler im Turnier ist, zeigte keine Anlaufschwierigkeiten und fand sofort den Rhythmus. Immer wieder griff er die 2. Aufschläge seines russischen Kontrahenten an, setzte dieses Mittel aber mit Mass ein. Rublew, der in diesem Jahr bereits 5 Turniere gewann, war zu oft mit sich selbst beschäftigt und konnte nicht an seine teils begeisternden Leistungen in diesem Jahr anknüpfen.

So geht es weiter

Am Montag stehen die beiden ersten Partien in der Gruppe «Tokio» auf dem Programm. Novak Djokovic wird ab 15:00 Uhr von Diego Schwartzman, einem der Aufsteiger des Jahres, gefordert. Ab 21:00 Uhr kommt es zum Duell zwischen Alexander Zverev und Daniil Medwedew. Beide Partien können Sie live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen.