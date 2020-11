ATP Finals in London

Andrej Rublew (ATP 8) gewinnt sein letztes Spiel an den ATP Finals gegen Dominic Thiem (ATP 3) mit 6:2, 7:5.

Thiem, der bereits zuvor als Halbfinalist feststand, spielte nicht mit der letzten Konsequenz.

Das 2. Halbfinal-Ticket in der Gruppe London sichert sich Rafael Nadal dank seinem Sieg gegen Stefanos Tsitsipas.

Wären Zuschauer in der Arena in London gewesen, hätte man Dominic Thiem durchaus den Vorwurf machen können, dass er im 1. Satz seiner letzten Gruppenpartie gegen Andrej Rublew zu lasch und unmotiviert agierte.

Denn für die sonst so kostspieligen Tickets soll auch eine Show geboten werden. Doch Zuschauer sind bekanntlicherweise keine zugelassen an den ATP Finals und Thiem hatte sich sein Halbfinal-Ticket schon vor der Partie gesichert. Deshalb spielte die 2-Satz Niederlage letztlich keine Rolle mehr.

Legende: Problemloser Sieg Andrej Rublew verabschiedet sich mit einem Sieg von den ATP Finals. imago images

Blitzstart von Rublew

Wohl mit dem Kopf nicht bei der Sache kassierte der Österreicher so gleich zu Beginn 2 Breaks und verlor den 1. Satz nach nur 25 Minuten sang- und klanglos mit 2:6.

Rublew auf der anderen Seite konnte befreit aufspielen, sein Turnier-Out stand schon vor dem Match fest. Besonders beeindruckend war vor allem das Aufschlagspiel des Russen: 89% seiner Aufschläge im 1. Satz kamen nicht zurück.

Thiem etwas besser und dennoch zu schwach

Im 2. Satz nahm Rublew seinem Gegenüber wieder früh den Aufschlag ab und ging mit 2:1 in Führung. Thiem konnte den Satz in der Folge aber immerhin ausgleichen und fand etwas besser in die Partie. Dennoch war der 27-Jährige weit von seiner Bestform entfernt und kassierte beim Stand von 5:5 das entscheidende Break. Rublew entschied den Match nach 74 Minuten verdient mit 6:2, 7:5 für sich.

So geht es weiter

Nachdem auch Rafael Nadal den Halbfinal-Einzug mit seinem Sieg gegen Stefanos Tsitsipas perfekt gemacht hat, finden am Freitag die letzten Gruppenspiele statt. In der Gruppe Tokio geht es beim Duell Novak Djokovic - Alexander Zverev um das letzte Halbfinalticket.