Legende: Trotz pinkem Nasenpflaster geriet er ausser Atem Carlos Alcaraz. Keystone/John Newcombe

Carlos Alcaraz hat seinen gesundheitlichen Problemen getrotzt und sich im Kampf um die Krone bei den ATP Finals eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Spanier, der sein Auftaktmatch in Turin geschwächt verloren und sein Training am Dienstag wegen Unwohlseins abgebrochen hatte, besiegte am Mittwoch in seinem 2. Gruppenspiel den Russen Andrej Rublew mit 6:3, 7:6 (10:8).

Alcaraz darf damit weiter auf den Einzug in den Halbfinal hoffen. Der French-Open- und Wimbledon-Champion trifft in der Gruppe John Newcombe zum Abschluss am Freitag auf Alexander Zverev (GER).

Lange Rallyes gehen an die Substanz

Gegen Rublew waren bei Alcaraz zu Beginn kaum Probleme zu erkennen. Erst im 2. Durchgang wirkte der Spanier zunehmend erschöpft und versuchte, die Ballwechsel möglichst kurz zu halten. Nach langen Rallyes wirkte er ausgepumpt, gegen den fehlerhaften spielenden Russen reichte seine Klasse aber trotzdem aus. In einem dramatischen Tiebreak behielt Alcaraz die Nerven und nutzte seinen 2. Matchball zum Sieg.