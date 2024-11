Aus von Alcaraz besiegelt: Ruud folgt Zverev in den Halbfinal

ATP Finals in Turin

Casper Ruud (ATP 7) folgt Alexander Zverev (ATP 2) an den ATP Finals in Turin in die Halbfinals.

Der Norweger gewinnt sein abschliessendes Spiel gegen Andrej Rublew (ATP 8) 6:4, 5:7, 6:2 und besiegelt damit das Aus von Carlos Alcaraz (ATP 3).

Der gesundheitlich angeschlagene Spanier unterlag am Nachmittag Alexander Zverev (ATP 2) 6:7 (5:7), 4:6.

Die Halbfinal-Duelle vom Samstag lauten damit Sinner vs. Ruud und Zverev vs. Fritz.

Casper Ruud ist Alexander Zverev ins Halbfinal der ATP Finals in Turin gefolgt. Der 25-jährige Norweger gewann gegen Andrej Rublew in drei Sätzen, wobei das Aus von Carlos Alcaraz bereits nach dem Gewinn des Startsatzes besiegelt war. Während der Russe alle seine drei Gruppenspiele verlor, zog Ruud als Gruppenzweiter hinter Zverev in die Runde der letzten Vier ein.

Alcaraz wäre nach der Niederlage am Nachmittag auf Schützenhilfe von Rublew angewiesen gewesen. Der Spanier hatte sich am Nachmittag gegen Zverev zwar nach Kräften gewehrt. Er war aber gesundheitlich angeschlagen ins Saisonend-Turnier gegangen und auch gegen den Deutschen einiges von seiner Bestform entfernt.

Zverev wie Sinner ungeschlagen

Nachdem sich in der Gruppe Ilie Nastase Jannik Sinner ohne Satzverlust für die Halbfinals qualifiziert hat, ist dies auch bei Zverev der Fall. Für den Deutschen war es der 69. Sieg in dieser Saison – kein Spieler auf der Tour hat in diesem Jahr öfters gewonnen.

Sein Gegner im Halbfinal ist der Amerikaner Fritz, gegen den er die letzten drei Duelle allesamt verloren hat. Zverev strebt den dritten Triumph an den ATP Finals nach 2018 und 2021 an. Im zweiten Halbfinal ist Sinner gegen Ruud der klare Favorit. Die beiden trafen bislang zweimal aufeinander, beide Male gewann der Weltranglisten-Erste ohne Satzverlust.