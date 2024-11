Legende: Taylor Fritz. imago images/Marco Alpozzi

Taylor Fritz steht erstmals im Endspiel der ATP Finals.

Der Weltranglisten-Fünfte besiegt in Turin Alexander Zverev (GER/ATP 2) 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).

Im zweiten Halbfinal treffen Jannik Sinner (ITA/ATP 1) und Casper Ruud (NOR/ATP 7) aufeinander.

Taylor Fritz hat sich in einem packenden Match gegen Alexander Zverev die Finalteilnahme am Saisonendturnier gesichert. Der US-Open-Finalist erwies sich erneut als Angstgegner des Deutschen und entschied die Partie nach 2:21 Stunden mit 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) für sich. Die Entscheidung fiel im Tiebreak, in dem Fritz von Anfang an in Führung lag. Im dritten Satz hätte sich die Partie mit Aufs und Abs, umkämpften Ballwechseln und engen Games in beide Richtungen entwickeln können. So wehrte Fritz beim Stand von 5:5 eine Breakchance ab und behielt die Nerven.

Fritz mit 4. Sieg gegen Zverev in diesem Jahr

In der stimmungsvoll leuchtenden und mit 13'000 Zuschauern gefüllten Arena hatte Fritz schon den 1. Satz bestimmt. Zverev dagegen erwischte in seinem vierten Halbfinal bei den ATP Finals (2018 und 2021 gewann er das Turnier) keinen guten Start. Die Niederlagen beim Laver Cup, in Wimbledon und bei den US Open gegen den Kalifornier schienen noch im Hinterkopf zu stecken.

Der Deutsche bekundete als Erster Probleme bei eigenem Service und kassierte zum 2:4 das Break. Zuvor hatte er in drei Auftritten in Turin kein einziges Mal seinen Aufschlag abgegeben. Nun war auch nach 27 Minuten erstmals im Turnier ein Satz verloren. Fragend wandte sich Zverev an seine Box.

Legende: Lange Video-Pause Zverev setzt sich lässig auf die Bande. imago images/Marco Alpozzi

Zu Beginn des zweiten Abschnitts kam es dann im Aufschlagspiel von Fritz zu einer ungewöhnlichen Pause. Zverev jubelte, als die Videobilder bewiesen, dass der Ball tatsächlich nicht zweimal aufgesprungen war, bevor er ihn schlug. Mehr als vier Minuten war die Partie unterbrochen, bis die Entscheidung stand. Lässig setzte sich Zverev bei der ungewöhnlichen Pause auf die Bande. Der Ballwechsel wurde wiederholt, Fritz brachte dennoch sein Spiel zum 1:1 durch.

Fritz gegen Sinner oder Ruud

Zverev kam im zweiten Satz aber besser in die Partie. Mit seinem ersten Break ging er mit 3:1 in Führung und schaffte nach 70 Minuten den Satzausgleich. Alles war wieder offen. Der Hamburger schien näher dran, sich im Finish den entscheidenden Vorteil zu erarbeiten. Er verpasste es jedoch, seine Chancen zu nutzen.

Fritz, der 15 Asse schlug, kämpft beim heuer mit 15 Millionen Dollar Preisgeld dotierten Saison-Abschlussturnier der besten acht Tennisspieler um den Titel. Den Gegner ermitteln Jannik Sinner (ITA/ATP 1) und Casper Ruud (NOR/ATP 7) am Samstag ab 20:30 Uhr.