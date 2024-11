Legende: Siegt und schielt nun auf die Partie Sinner – Medwedew Taylor Fritz. Getty Images/Valerio Pennicino

Taylor Fritz (USA/ATP 5) schlägt Alex de Minaur (AUS/ATP 9) in seinem letzten Gruppenspiel der ATP Finals mit 5:7, 6:4, 6:3.

Während der US-Amerikaner noch immer um den Halbfinal-Einzug in Turin zittern muss, steht Jannik Sinner (ITA/ATP 1) vorzeitig in der K.o.-Phase.

Alex de Minaur ist mit 3 Niederlagen in 3 Spielen in der Gruppe Ilie Nastase ausgeschieden.

US-Open-Finalist Taylor Fritz hat sich mit seinem zweiten Gruppensieg an den ATP Finals gute Chancen auf den Einzug in die Halbfinals erarbeitet. Der US-Amerikaner setzte sich mit viel Mühe in zweieinhalb Stunden 5:7, 6:4, 6:3 gegen den sieglos ausgeschiedenen Australier Alex de Minaur durch. Fritz muss nun hoffen, dass der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner am Abend nicht glatt in zwei Sätzen gegen Daniil Medwedew (ATP 4) verliert – ansonsten wäre er trotz 2 Siegen ausgeschieden.

Er sei ganz schön «erschöpft» am Saisonende, sagte Fritz: «Aber wenn ich mich für den Halbfinal qualifizieren sollte, würde ich dafür genug Energie finden.» Der Erfolg über de Minaur war am fünften Turniertag in Turin die erste Einzel-Partie, die über die volle Distanz ging.

Erster Druck für Sinner weg

Für Sinner hingegen ist der ganz grosse Druck nun weg. Der 23-jährige Italiener steht dank dem Satzgewinn von de Minaur vor dem abschliessenden Gruppenspiel gegen den Russen Medwedew als Halbfinalist fest.