Taylor Fritz (ATP 9) bezwingt Rafael Nadal (ATP 2) an den ATP Finals in Turin mit 7:6 (7:3), 6:1.

Der US-Amerikaner besticht mit seinem Aufschlag, Nadal sündigt mit Ungenauigkeiten.

Im zweiten Spiel der Gruppe grün setzt sich Casper Ruud (ATP 4) mit 7:6 (7:4), 6:4 gegen Félix Auger-Aliassime durch.

In einem knapp 12-minütigen Abnutzungs-Game im 2. Satz wehrte sich Aufschläger Rafael Nadal nach Kräften, machte einen Breakball nach dem anderen zunichte. Doch Nr. 5 war einer zu viel: Dem Spanier unterlief ein Doppelfehler und Taylor Fritz zog auf 5:1 davon. Kurz darauf verwertete der 1,96-m-Hüne seinen 1. Matchball zum 7:6 (7:3), 6:1-Sieg.

Bei seiner Premiere an den ATP Finals zeigte Fritz sich vom grossen Namen auf der anderen Netzseite wenig beeindruckt. Vor allem auf seinen stets fabelhaften Aufschlag konnte sich der US-Amerikaner einmal mehr verlassen. Zudem zeigte Nadal vor allem im 2. Durchgang Schwächen beim Return – so schenkte er seinem Kontrahenten auch das 1. Break zum 1:3 mit einem vermeidbaren Fehler.

Im 1. Satz hatte der Spanier noch alle 3 Fritz'schen Breakbälle abwehren können. In der Kurzentscheidung sorgte der 11 Jahre jüngere Fritz dann für den kleinen, aber feinen Unterschied: Er traf die Linien, Nadal nicht (immer).

Ruud meldet sich zurück

Zuletzt war der Herbst mit mehreren frühen Niederlagen gar nicht mehr nach dem Gusto von Casper Ruud verlaufen. Doch in Turin schlug der Norweger zurück. In einem umkämpften Duell mit Félix Auger-Aliassime blieb er in den entscheidenden Momenten der konstantere Spieler. Letztlich hiess es in der ersten Partie der ATP Finals 7:6 (7:4), 6:4 zugunsten des Norwegers.

Die Entscheidung führte Auger-Aliassime gleich selbst herbei. Zwar schlug er über die gesamte Partie 14 Asse (gegenüber 5 von Ruud), doch ausgerechnet beim einzigen Break des Spiels unterliefen ihm beim Stand von 3:3 zwei Doppelfehler. Ruud, Finalist bei den French und US Open, spielte nicht überragend. Der Norweger profitierte auch davon, dass Auger-Aliassime insgesamt 26 unerzwungene Fehler unterliefen.