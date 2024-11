ATP Finals in Turin

Legende: Kann aus eigener Kraft die Halbfinals erreichen Daniil Medwedew. imago images/LaPresse/Marco Alpozzi

Daniil Medwedew (ATP 4) hat an den ATP Finals seine Chancen auf den Halbfinaleinzug gewahrt. Nach der von Wutausbrüchen geprägten Auftaktniederlage gegen Taylor Fritz (ATP 6) setzte sich der Russe in seinem zweiten Gruppenspiel gegen Alex de Minaur (ATP 8) durch. Der 6:2, 6:4-Sieg war auch deshalb deutlich, weil Medwedew seinem australischen Gegner keinen einzigen Breakball zugestehen musste.

Medwedew hat das Weiterkommen damit in den eigenen Händen. Allerdings trifft der Turniersieger von 2020 am Donnerstag auf den Topfavoriten Jannik Sinner. De Minaurs Aus könnte hingegen bereits am Dienstagabend besiegelt werden. Dann nämlich, wenn Fritz im Abendspiel Sinner besiegt.