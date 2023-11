Daniil Medwedew hat an den ATP Finals in Turin den Halbfinaleinzug geschafft. Carlos Alcaraz wahrt seine Chancen.

ATP Finals in Turin

Daniil Medwedew hat als erster Spieler in der Gruppe rot den Halbfinaleinzug geschafft. Dank eines 7:6 (9:7), 6:4-Siegs über Alexander Zverev führt der Russe das Klassement mit zwei Siegen aus zwei Partien an. Zverev muss hingegen nach der ersten Niederlage in der Partie gegen Andrej Rublew vom Freitag liefern, um die K.o.-Phase zu erreichen.

Nach einem schlechten Start – Zverev gab direkt sein erstes Aufschlagspiel ab – kämpfte sich der Deutsche zurück. Nach dem Tiebreak, in welchem er noch mit 4:1 vorne gelegen hatte, musste er den 1. Satz dennoch abgeben (7:9). Im 2. Durchgang schaffte Medwedew dann das entscheidende Break zum 6:4.

Alcaraz mit Sieg

Am Nachmittag hatte Wimbledonsieger Carlos Alcaraz wieder in die Spur gefunden. Nach seiner Auftaktniederlage gegen Olympiasieger Alexander Zverev gewann der 20 Jahre alte Spanier sein zweites Vorrundenmatch gegen den Russen Rublew mit 7:5, 6:2 und wahrte seine Chancen aufs Weiterkommen in Turin.

Rublew hingegen ist nach zwei glatten Niederlagen bereits ausgeschieden. Im zweiten Satz, der nur noch eine knappe halbe Stunde dauerte, war er so frustriert, dass er wild mit seinem Schläger auf sein linkes Bein eindrosch und das Knie blutig schlug.

Legende: Wahrt die Halbfinal-Chancen Carlos Alcaraz. IMAGO/LaPresse