Novak Djokovic gegen Stefanos Tsitsipas und die Russen: An den ATP Finals in Turin kommt es in der Vorrunde nicht zum Giganten-Duell zwischen dem Serben und Rafael Nadal.

Legende: Treffen frühestens im Halbfinal aufeinander Novak Djokovic (l.) und Rafael Nadal. Keystone/AP Photo/Michel Euler

Rafael Nadal und Novak Djokovic treffen an den ATP Finals in Turin nicht bereits in der Vorrunde aufeinander. Der topgesetzte Spanier und der als Nummer 7 gesetzte Serbe wurden in unterschiedliche Gruppen gelost.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Gruppenspiele an den ATP Finals finden von Sonntag bis Freitag statt, die Halbfinals und der Final am Wochenende darauf. SRF überträgt alle Partien live.

Nadal ist anstelle seines verletzten Landsmannes Carlos Alcaraz die Nummer 1 des Masters, das er in seiner langen Karriere noch nie gewinnen konnte. In der Gruppenphase trifft er auf den Norweger Casper Ruud, den Kanadier Félix Auger-Aliassime und Alcaraz-Ersatz Taylor Fritz aus den USA.

Legende: Die beiden Gruppen an den ATP Finals SRF

Djokovic gegen Tsitsipas und Russen-Duo

In der anderen Gruppe spielt Djokovic gegen Stefanos Tsitsipas sowie die beiden Russen Daniil Medwedew und Andrej Rublew. Nicht dabei ist Titelverteidiger Alexander Zverev. Er hatte sich im Juni an den French Open schwer am Fuss verletzt und spielte seither nicht mehr.