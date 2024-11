Taylor Fritz steht erstmals im Endspiel der ATP Finals.

Der Weltranglisten-Fünfte besiegt in Turin Alexander Zverev (GER/ATP 2) 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).

Im zweiten Halbfinal fegt Jannik Sinner (ITA/ATP 1) den Norweger Casper Ruud (ATP 7) 6:1, 6:2 vom Platz.

Taylor Fritz steht zum ersten Mal im Endspiel der ATP Finals. Der 27-jährige Weltranglisten-Fünfte sicherte sich in einem packenden Match gegen Alexander Zverev die Finalteilnahme am Saisonendturnier. Der US-Open-Finalist erwies sich erneut als Angstgegner des Deutschen und entschied die Partie nach 2:21 Stunden mit 6:3, 3:6, 7:6 (7:3) für sich.

Legende: Taylor Fritz. imago images/Marco Alpozzi

Die Entscheidung fiel im Tiebreak, in dem Fritz von Anfang an in Führung lag. Im dritten Satz hätte sich die Partie mit Aufs und Abs, umkämpften Ballwechseln und engen Games in beide Richtungen entwickeln können. So wehrte Fritz beim Stand von 5:5 eine Breakchance ab und behielt die Nerven.

Fritz schlägt Zverev zum 4. Mal in diesem Jahr

In der ausgeglichenen Partie zwischen Fritz und Zverev gaben ein Break im ersten Satz und zwei Punkte bei Service Zverev im entscheidenden Tiebreak den Ausschlag zugunsten des Amerikaners, der 15 Asse schlug. Für Zverev, der das mit 15 Millionen Dollar Preisgeld dotierte Saison-Abschlussturnier der besten acht Tennisspieler 2018 und 2021 gewonnen hat, war es die vierte Niederlage gegen Fritz in diesem Jahr.

Schon am US Open und in Wimbledon sowie am Laver Cup hatte sich der Amerikaner gegen den gleichaltrigen Deutschen durchgesetzt. Insgesamt führt Fritz im Direktvergleich nun mit 7:5 Siegen.

Sinner brauchte nur 69 Minuten

Fritz fordert am m Sonntag (18:00 Uhr) im Final Topfavorit Jannik Sinner (ATP 1) heraus. Sinner nahm seine Halbfinal-Hürde, den Norweger Casper Ruud (ATP 7), der in den Gruppenspielen Carlos Alcaraz und Andrej Rublew bezwungen hat, ohne Probleme. Der topgesetzte Italiener gab in den 69 Minuten, die das Spiel dauerte, nur drei Games ab und wiederholte seinen Finaleinzug vom Vorjahr ohne Satzverlust.

Legende: Wurde vom italienischen Publikum frenetisch angefeuert Jannik Sinner. imago images/Marco Alpozzi

Sinner wehrte im 1. Satz bei einer 3:1-Führung zwei Breakbälle ab und zog auch im 2. Durchgang beim Stand von 2:1 und 0:30 den Kopf aus der Schlinge. Danach war Ruuds Widerstand gebrochen.

Damit kommt es am Sonntag zur Krönung der Weltnummer 1 oder zu einer Premiere des Aussenseiters Fritz. Der Australian-Open- und US-Open-Sieger Sinner, dem indes juristisches Ungemach wegen einer positiven Dopingprobe droht, könnte sein sportlich grandioses Jahr vor Heimpublikum mit dem ersten Triumph an den ATP Finals krönen. Sinners US-Open-Finalgegner Fritz steht zum ersten Mal im Endspiel und könnte als Weltranglisten-Fünfter einen Überraschungssieg landen.