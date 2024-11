Legende: Krönt seine Saison mit einer weiteren Trophäe Jannik Sinner. Keystone/Antonio Calanni

Jannik Sinner (ITA/ATP 1) triumphiert an den ATP Finals in Turin.

Im Endspiel besiegt der 23-Jährige Taylor Fritz (USA/ATP 5) 6:4, 6:4.

Es ist der krönende Abschluss für Sinners Traumsaison.

Jannik Sinner hat sein Jahr mit dem Heimsieg an den ATP Finals in Turin gekrönt. Der Weltranglisten-Erste aus dem Südtirol schlug im Final den Amerikaner Taylor Fritz in 1:24 Stunden 6:4, 6:4. Keinen einzigen Satz musste er am Saisonendturnier der besten 8 Spieler der Welt abgeben. Noch im Vorjahr musste sich Sinner Novak Djokovic beugen.

Sinner jubelt erstmals in Italien

Für den 23-jährigen Sinner, der 2024 an den Australian Open und an den US Open seine ersten Grand-Slam-Titel errungen hat, ist es der 8. Turniersieg der Saison und der erste überhaupt in Italien. Er beschliesst das Jahr somit mit mehr als 3000 Punkten Vorsprung auf Alexander Zverev.

ATP Finals bis 2030 in Turin Box aufklappen Box zuklappen Das Saisonfinale der Männer wird auch die nächsten 6 Jahre in Turin ausgetragen. Dies gab ATP-Chef Andrea Gaudenzi nach dem Final am Sonntag bekannt.

Aussenseiter Fritz, ab Montag die neue Nummer 4 der Welt, blieb in seinem ersten Final am Saison-Abschlussturnier chancenlos. Wie schon beim Aufeinandertreffen in den Gruppenspielen, das mit dem exakt gleichen Resultat ausging, sorgte in der Neuauflage des US-Open-Finals je ein Break pro Satz dafür, dass sich Sinner wiederum ohne Satzverlust behauptete.

Sinner bei 70 Saisonsiegen angelangt

Für Sinner war des 27. Sieg aus den 28 letzten Spielen und der 70. Sieg in dieser Saison. Damit beendete Sinner die Saison so, wie es sein sportlich überragendes Jahr erwarten liess.

Abseits der Tenniscourts droht dem Südtiroler jedoch juristisches Ungemach. Nach einer positiven Dopingprobe droht ihm eine Sperre. Aktuell liegt der Fall beim Internationalen Sportgerichtshof TAS.