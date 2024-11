Legende: Ohne Satzverlust im Halbfinal Lokalmatador Jannik Sinner. Getty Images/Valerio Pennicino

Jannik Sinner schlägt auch Daniil Medwedew in 2 Sätzen und steht an den ATP Finals in Turin ohne Satzverlust im Halbfinal.

Taylor Fritz sichert sich in der Gruppe Ilie Nastase dank einem umkämpften Dreisatzsieg über Alex de Minaur Rang 2 und ist ebenfalls weiter.

Für Medwedew (2 Niederlagen) und de Minaur (3 Niederlagen) sind die Finals vorbei.

Jannik Sinner hatte schon vor seinem abschliessenden Gruppenspiel als Halbfinalist festgestanden, weil Alex de Minaur bei der Niederlage gegen Taylor Fritz einen Satz für sich entscheiden konnte. Die italienische Weltnummer 1 konnte gegen Daniil Medwedew also befreit aufspielen – was er auch tat. Der Topfavorit setzte sich gegen den Weltranglisten-5. in 73 Minuten mit 6:3, 6:4 durch und zog ohne Niederlage und ohne Satzverlust in die Halbfinals ein.

Sinner reichte im 1. Umgang ein Break zur Entscheidung. Im 2. Satz gab der 23-Jährige zunächst einen 3:1-Vorsprung preis und geriet 3:4 ins Hintertreffen. Der Italiener reagierte aber prompt und führte die Vorentscheidung mit seinem insgesamt 3. Break zur 5:4-Führung herbei. Auf wen Sinner im Halbfinal trifft, entscheidet sich am Freitag, wenn in der Gruppe John Newcombe die letzten beiden Einzel bestritten werden.

Fritz muss trotz Sieg zittern

Neben Sinner hat sich Fritz (ATP 5) das zweite Halbfinal-Ticket gesichert. Der US-Amerikaner setzte sich mit viel Mühe in zweieinhalb Stunden 5:7, 6:4, 6:3 gegen den sieglos ausgeschiedenen Australier de Minaur (ATP 9) durch. Der US-Open-Finalist musste aber noch den Ausgang der Partie zwischen Sinner und Medwedew abwarten. Hätte Sinner in 2 Sätzen verloren, wäre Fritz ausgeschieden. Der Erfolg über de Minaur war am fünften Turniertag in Turin die erste Einzel-Partie, die über die volle Distanz ging.

01:36 Video Die besten Punkte bei Fritz – de Minaur Aus Sport-Clip vom 14.11.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.