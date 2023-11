Legende: In Turin ungeschlagen Jannik Sinner. imago/Marcox Canoniero

Jannik Sinner (ATP 4) hat auch sein zweites Spiel bei den ATP Finals in Turin erfolgreich gestaltet. Der 22-jährige Italiener rang Novak Djokovic (ATP 1) in einem hochklassigen Spiel in der grünen Gruppe in drei Sätzen mit 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2) nieder.

Nach 3:09 Stunden konnte der Lokalmatador zum Jubel ansetzen, nachdem er das Tiebreak gegen die Weltnummer 1 mit 7:2 entschieden hatte. Sinner war zuvor im Satz mit 4:2 in Führung gegangen, doch Djokovic konterte postwendend.

Duell auf Augenhöhe

Den ersten Durchgang hatte sich Sinner dank des einzigen Service-Durchbruchs in der entscheidenden Phase zum 6:5 geschnappt, ehe er den ersten Satzball verwertete.

Auch in der Folge war es ein enges Duell, in dem sich die beiden Kontrahenten bis ins Tiebreak die Waage hielten. In der Kurz-Entscheidung hagelte es gleich sechs Mini-Breaks – kurze Zeit später nutzte Djokovic seinen zweiten Satzball zum 7:5.

Rune siegt nach 3 Games

Holger Rune (ATP 8) darf auf den Einzug in den Halbfinal hoffen. Der 20-jährige Däne profitierte in seinem 2. Gruppenspiel am Dienstag von der verletzungsbedingten Aufgabe des Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 6). Schon nach 17 Minuten war die Partie beim Stand von 2:1 für Rune beendet.

«Es war sehr unglücklich», sagte Rune nach dem Kurzeinsatz: «Wir konnten alle in seinem 1. Servicegame schon sehen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ich wünsche ihm alles Gute.» Am Sonntag hatte der Turnier-Debütant Rune sein Startspiel in 3 Sätzen nach grossem Kampf gegen Djokovic verloren.

Tsitsipas, der offenbar Probleme mit dem Rücken bekundete, hatte bereits 2021 beim Saisonabschluss der 8 Jahresbesten verletzungsbedingt aufgeben müssen. 2019 in London hatte er die ATP Finals gewonnen.