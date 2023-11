Dank starkem Service: Alexander Zverev (ATP 7) ringt an den ATP Finals Carlos Alcaraz (ATP 2) in 3 Sätzen nieder.

Legende: Startete erfolgreich in die ATP Finals Alexander Zverev. imago images/Marco Canoniero

Alexander Zverev hat zum Auftakt der ATP Finals in Turin für eine Überraschung gesorgt. Der 26 Jahre alte Deutsche besiegte den an Position zwei gesetzten Carlos Alcaraz mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:4. Vor 12'000 Fans im ausverkauften Pala Alpitour nutzte Zverev nach 2:31 Stunden seinen ersten Matchball.

Der Turniersieger von 2018 und 2021 stiess damit die Tür zum Halbfinal auf. Zverev trifft in der Gruppenphase noch auf die Russen Daniil Medwedew und Andrej Rublew. Die beiden Bestklassierten schaffen den Sprung unter die letzten 4.

Der Service als Hauptgrund

Zverev erarbeitete sich von Beginn an mit starkem Service seine Chancen – liess im ersten Satz beim Stand von 3:3 allerdings vier Breakbälle aus, worauf Alcaraz dann seine Klasse ausspielte. Der Weltranglisten-Siebte, der die beiden vorigen Aufeinandertreffen in diesem Jahr in Madrid und New York ohne Satzgewinn gegen den spanischen Topstar verloren hatte, kam danach aber zurück.

Mit drei Assen in einem Game holte sich Zverev den zweiten Durchgang und behielt auch im entscheidenden Satz die Nerven. Auch ein Sturz im dritten Durchgang brachte Zverev nicht aus dem Rhythmus.