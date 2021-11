ATP Finals in Turin

Alexander Zverev schlägt Novak Djokovic im Halbfinal der ATP Finals 7:6 (7:4), 4:6 und 6:3 und steht im Final.

Gegner im Endspiel am Sonntag (17:05 Uhr live auf SRF) ist Titelverteidiger Daniil Medwedew.

Der Russe setzt sich im 1. Halbfinal des Tages gegen den Norweger Casper Ruud (ATP 8) mit 6:4, 6:2 durch.

Ein katastrophales Aufschlagspiel von Novak Djokovic zu Beginn des 3. Satzes brachte die Entscheidung: Die serbische Weltnummer 1, die ab Mitte des 2. Satzes Aufwind bekommen hatte, schenkte Alexander Zverev (ATP 3) das Game zum 3:1 mit 4 unerzwungenen Fehlern.

Diesen Vorsprung liess sich der deutsche Olympiasieger in einem hochklassigen und umkämpften Duell nicht mehr nehmen – obwohl er beim Stand von 4:2 noch einmal zittern und einen Breakball abwehren musste. Nach zweieinhalb Stunden verwertete er seinen 1. Matchball zum 4. Sieg im 11. Duell mit dem Serben.

01:26 Video Monsterballwechsel geht an Djokovic Aus Sport-Clip vom 20.11.2021. abspielen

Federer bleibt Rekordsieger

Zverevs Sieg dürfte auch Roger Federer freuen. Djokovic, der das Turnier zuletzt 2015 gewonnen hatte, muss weiter auf seinen 6. Triumph am Saisonend-Turnier warten. Der Schweizer bleibt damit alleiniger Rekordsieger an den ATP Finals.

Medwedew lässt Ruud keine Chance

Im Kampf um den Titel 2021 kommt es für Zverev nun zum Duell mit Daniil Medwedew. Der Russe war im 1. Halbfinal des Tages seiner Favoritenrolle gerecht geworden und bezwang Casper Ruud souverän mit 6:4, 6:2. Medwedew musste seinem Gegner aus Norwegen im gesamten Spielverlauf keine Breakchance zugestehen. Vor allem bei den längeren Ballwechseln liess der Russe Ruud meist keine Chance.

Vorteil Medwedew

Für Medwedew war es der 9. Sieg in Folge bei den ATP Finals. Der Vorjahressieger traf schon in der Gruppenphase auf Zverev und rang den Deutschen in 3 Sätzen nieder. Sowieso scheint Medwedew im Endspiel leichter Favorit zu sein: Der Weltranglisten-Zweite hat die letzten 5 Direktduelle allesamt für sich entschieden.

Medwedew hat an den Finals mittlerweile 9 Siege in Folge aneinandergereiht. Kommt ein 10. dazu, verteidigt er seinen Titel – den er im Vorjahr noch in London gewonnen hatte – erfolgreich. Etwas, das zuletzt Djokovic vor 6 Jahren gelungen war.

00:40 Video Medwedew macht mit Ruud kurzen Prozess Aus Sport-Clip vom 20.11.2021. abspielen