Legende: Steht in Turin im Halbfinal Alexander Zverev. IMAGO / LaPresse

Alexander Zverev (ATP 2) gestaltet bei den ATP Finals in Turin auch sein drittes Gruppenspiel siegreich.

Der Deutsche bezwingt Carlos Alcaraz (ESP/ATP 3) mit 7:6 (7:5), 6:4 und löst damit das Halbfinal-Ticket.

Am Abend duellieren sich Casper Ruud und Andrej Rublew im letzten Spiel der Gruppe John Newcombe.

Dank des Zweisatzsiegs gegen Carlos Alcaraz steht Alexander Zverev bei den ATP Finals als Gruppensieger fest. Im Halbfinal am Samstag bekommt es Zverev nun mit seinem «Angstgegner» Taylor Fritz (USA) zu tun, gegen den er in diesem Jahr in Wimbledon und bei den US Open ausgeschieden war.

Gegen Alcaraz, der gesundheitlich angeschlagen in das Saisonfinale gestartet war und erneut mit pinkem Nasenpflaster spielte, feierte der Olympiasieger von Tokio bereits seinen 69. Sieg in dieser Saison – kein Spieler auf der Tour hat in diesem Jahr mehr vorzuweisen.

Zverev lässt zig Breakchancen liegen

Beide Spieler legten einen nervösen Start in die Partie hin, Zverev liess zunächst sieben Breakbälle ungenutzt, ehe er im Tiebreak des ersten Satzes gegen den phasenweise fehlerhaft spielenden Spanier die besseren Nerven bewies.

Im zweiten Durchgang gelang ihm sofort das Break, wenig später wehrte er zwei Breakbälle des Spaniers erfolgreich ab – und liess sich dann nicht mehr aufhalten. Nach 1:57 Stunden verwertete Zverev seinen ersten Matchball.

Alcaraz muss zittern

Ob Alcaraz den Halbfinal erreicht oder ausscheidet, entscheidet sich erst am Abend in der Partie zwischen dem Norweger Casper Ruud und Andrej Rublew aus Russland.