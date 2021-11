Am 3. Spieltag in der Gruppe rot schlägt Alexander Zverev bei den ATP Finals in Turin Hubert Hurkacz mit 6:2, 6:4.

Damit zieht Zverev hinter Gruppensieger Daniil Medwedew (3-Satz-Sieg gegen Jannik Sinner) in den Halbfinal ein. Dort trifft er auf Novak Djokovic.

Offen ist noch der 4. Halbfinal-Platz: Dieser wird am Freitag im Direktduell zwischen Casper Ruud und Andrej Rublew ermittelt.

Kurz bevor es zu Ende war, kam doch noch kurzzeitig etwas Spannung auf: Als Alexander Zverev beim Stand von 6:2, 5:4 zum Matchgewinn aufschlug, erspielte sich Hubert Hurkacz eine 30:0-Führung. Noch ein Punktgewinn fehlte ihm damit zu seinem ersten Breakball der Partie.

Doch ein Ass, ein Aufschlag-Winner und zwei Return-Fehler später war die Partie dennoch zu Ende. Lediglich 62 Minuten hatte das einseitige Kräftemessen zwischen dem deutschen Olympiasieger und dem polnischen Wimbledon-Halbfinalisten gedauert.

Abendspiel ohne sportlichen Wert

Dank dem souveränen Zweisatz-Erfolg sicherte sich Alexander Zverev in der Gruppe rot den 2. Platz hinter Daniil Medwedew. Somit verkam die Abendpartie zwischen dem Russen und dem italienischen Ersatzmann Jannik Sinner zum Kräftemessen ohne sportlichen Wert. Weil das ATP-Reglement besagt, dass bei Punktegleichheit jener Spieler weiterkommt, der eine Partie mehr bestritten hat, wäre Sinner auch bei einem Sieg gegen Medwedew auf der Strecke geblieben.

Dieser blieb dem Einheimischen aber ohnehin verwehrt. Sinner musste sich Medwedew nach fast zweieinhalb Stunden mit 0:6, 7:6 (7:5) 6:7 (8:10) geschlagen geben. Der 20-Jährige steigerte sich nach dem verlorenem Startsatz zwar deutlich, konnte die 3. Niederlage im 3. Duell mit dem US-Open-Sieger jedoch nicht mehr abwenden.

00:49 Video Sinner entscheidet langen Ballwechsel für sich Aus Sport-Clip vom 18.11.2021. abspielen

5. Duell Djokovic – Zverev im 2021

Im Halbfinal am Samstag trifft Zverev zum 5. Mal in diesem Jahr auf Novak Djokovic (Sieger der Gruppe grün). Der Serbe konnte den Deutschen zwar an den Australian Open (Viertelfinal) und US Open (Halbfinal) schlagen, kassierte aber im Olympia-Halbfinal eine bittere Niederlage.

Auf wen Medwedew im Halbfinal trifft, ermitteln am Freitag im direkten Duell Casper Ruud (NOR) und Andrej Rublew (RUS).