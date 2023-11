Beim Saisonendturnier der besten 8 Tennisspieler des Jahres in Turin ist Djokovic einmal mehr der Spieler, den es zu schlagen gilt.

Federers Bestmarke wackelt: Djokovic peilt den Rekordsieg an

Wie bereits am letzten Sonntag in Paris-Bercy könnte Djokovic auch nächste Woche an den ATP Finals zum 7. Mal triumphieren. Damit würde er zum alleinigen Rekordsieger avancieren. Bisher hält er zusammen mit Roger Federer die Bestmarke von 6 Titeln.

Konkurrenz nicht in Bestform

Neben dem serbischen Branchenprimus, der seit dem Wimbledon-Final Mitte Juli kein Spiel mehr verloren hat, zeigten sich zuletzt viele der Top-Spieler von der langen Saison gezeichnet. Der 36-Jährige legte nach seinem Sieg an den US Open derweil eine 6-wöchige Pause ein und scheint bereit für das Saisonfinale.

Legende: Jubelt er auch in Turin? Novak Djokovic. IMAGO/ABACAPRESS

Mit Jannik Sinner (ITA/ATP 4) wartet zwar bereits in der Gruppe ein harter Brocken auf den Titelverteidiger. Der Südtiroler hat 13 seiner letzten 14 Partien gewonnen, doch er hat als einziger Spieler im Feld noch nie gegen Djokovic gewonnen. Die weiteren Mitfavoriten um Carlos Alcaraz (ESP/ATP 2) und Daniil Medwedew (RUS/ATP 3) zeigten sich in den letzten Wochen hingegen nicht von ihrer besten Seite und haben jeweils ihre letzten beiden Spiele verloren.