Jack Draper und Holger Rune stehen beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells im Final.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Strittiger Punkt Jack Draper (links) und Carlos Alcaraz diskutieren am Netz. imago images/Imagn Images

Die Siegesserie endet im Halbfinal: Carlos Alcaraz (ATP 3) ist beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells ausgeschieden und hat die Chance verpasst, mit 2 Legenden der Tennisgeschichte gleichzuziehen. Der 21-jährige Spanier unterlag dem Briten Jack Draper (ATP 14) mit 1:6, 6:0 4:6 und gab die Chance auf den 3. Titel in der kalifornischen Wüste in Folge aus der Hand.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Finals in Indian Wells live bei SRF. Die Frauen sind um 19 Uhr an der Reihe, das Endspiel der Männer wird um 22 Uhr gezeigt.

Ein Hattrick in Indian Wells gelang damit weiterhin nur Roger Federer (2004 bis 2006) und Novak Djokovic (2014 bis 2016). Statt Alcaraz wird nun Draper das Endspiel gegen Holger Rune (ATP 13) bestreiten. Der Däne hatte in seinem Halbfinal Daniil Medwedew (ATP 6) mit 7:5, 6:4 bezwungen.

Draper behält die Nerven

«Am Ende war es etwas knapp», sagte Draper, der in der Weltrangliste ab kommender Woche erstmals in den Top Ten geführt werden wird: «Aber ich bin stolz, dass meine Nerven gehalten haben.»

Rune gelang nach einem ausgeglichenen Matchbeginn durch einen verfehlten Volley von Medwedew ein Break, bevor er den 1. Satz mit seinem Aufschlag abschloss. Im 2. Satz ging er mit 2:1 in Führung und gab diesen Vorsprung nicht mehr ab.

Resultate