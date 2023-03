Legende: Wieder nicht in Indian Wells dabei Novak Djokovic. imago images/Hasenkopf

Novak Djokovic verzichtet auf eine Teilnahme in Indian Wells. Laut den Veranstaltern hat sich der Weltranglistenerste vom Turnier in der kalifornischen Wüste, das diese Woche beginnt, zurückgezogen.

Ein Grund wurde nicht genannt, Djokovic dürfte aber keine Sondergenehmigung für eine Einreise in die USA aufgrund seiner fehlenden Corona-Impfung bekommen haben.

USA bei Corona-Regeln weiter strikt

Der 35-jährige Serbe spielte schon im vergangenen Jahr nicht in Indian Wells, weil er nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und der Impfschutz eine Voraussetzung für die Einreise in die USA darstellt. Deshalb hatte Djokovic bei den zuständigen Behörden zuletzt eine Ausnahmegenehmigung beantragt, um an den Turnieren in Indian Wells und Miami (22. März bis 2. April) teilnehmen zu können.

Die Corona-Beschränkungen dürften jedoch erst im Mai aufgehoben werden. Mit fünf Siegen ist Djokovic zusammen mit Roger Federer der Rekordgewinner des Turniers in Indian Wells.