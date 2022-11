ATP Next Gen Finals in Mailand

Dominic Stricker (ATP 111) hatte in den ersten beiden Partien an den Next Gen Finals in jedem der insgesamt 8 Sätze den Umweg über das Tiebreak nehmen müssen. Am Donnerstag liess der 20-Jährige zum Abschluss dann aber eine Gala folgen. Stricker dominierte den Taiwaner Tseng Chun-Hsin (ATP 90) von Beginn weg und feierte in nur 56 Minuten einen diskussionslosen 4:2, 4:1 und 4:2-Sieg.

Ich spiele extrem aggressiv und extrem gut. Ich hoffe, das gelingt mir auch gegen Lehecka nochmal.

Damit beendete der Berner, der sich erst im letzten Moment für das Turnier in Mailand qualifiziert hatte, die Gruppenphase mit einer makellosen Bilanz. Stricker feierte bei seinen überzeugenden Auftritten 3 Siege in 3 Partien, liess den topgesetzten Lorenzo Musetti (ITA/ATP 23) und Jack Draper (GBR/ATP 41) hinter sich und zieht als Gruppensieger in die K.o.-Phase ein.

Legende: Makellose Gruppenphase Dominic Stricker überzeugt in Mailand. Keystone/GEORGIOS KEFALAS

Halbfinal am Freitag gegen Lehecka

Im Halbfinal am Freitag (19 Uhr) trifft Stricker auf Jiri Lehecka (ATP 74). Der 21-jährige Tscheche klassierte sich in der Gruppe Grün hinter Brandon Nakashima (USA/ATP 49) auf Rang 2. Stricker gewann das bislang einzige Duell im Sommer in der Qualifikation beim Rasen-Turnier in Halle in 3 Sätzen.

«Ich konnte jetzt dreimal meine Qualitäten zeigen», ist der Schweizer Linkshänder zufrieden. «Ich spiele extrem aggressiv und extrem gut. Ich hoffe, das gelingt mir auch gegen Lehecka nochmal.»

Topgesetzter Musetti draussen

Im anderen Halbfinal spielt der ebenfalls ungeschlagene Brandon Nakashima (ATP 49) gegen Jack Draper. Der Brite Draper setzte sich am Donnerstagabend gegen Musetti in 3 Sätzen durch und sicherte sich hinter Stricker den 2. Rang.