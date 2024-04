Nadal vor Comeback in Barcelona

Legende: Bei seinem letzten Triumph in Barcelona im Jahr 2021 Rafael Nadal. Imago/Agencia EFE

Der spanische Tennis-Superstar Rafael Nadal steht nach monatelanger Verletzungspause vor seinem Comeback. Laut Angaben der Organisatoren des ATP-Turniers in Barcelona trifft der Gewinner von 22 Grand-Slam-Turnieren ab kommender Woche in der katalanischen Metropole in seinem Auftaktmatch auf den Italiener Flavio Cobolli.

Nadal hatte im Vorjahr seine Saison wegen Hüftproblemen vorzeitig beenden müssen. Anfang des Jahres war er in Brisbane im Viertelfinal ausgeschieden und hat seither keinen Match mehr bestritten. Mehrere Versuche des 37-Jährigen für eine Rückkehr auf die Tour scheiterten wegen einer Oberschenkelverletzung. Erst zuletzt hatte der Olympiasieger von 2008 seine ursprünglich geplante Teilnahme am laufenden ATP-1000-Turnier in Monte Carlo absagen müssen, weil «mein Körper es nicht zulässt».

00:28 Video Archiv: Nadal unterliegt bei seinem letzten Auftritt Thompson Aus Sport-Clip vom 05.01.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Rekordsieger

Nadal hat das Sandturnier in Barcelona bereits 12 Mal gewinnen können. Der grösste Court ist inzwischen gar nach ihm benannt (Pista Rafa Nadal). In den letzten beiden Jahren triumphierte in Abwesenheit Nadals jeweils Carlos Alcaraz.