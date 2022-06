ATP Stuttgart

Der Berner Dominic Stricker verliert in der 2. Runde gegen den haushohen Favoriten Stefanos Tsitsipas 3:6, 4:6.

Dominic Stricker (ATP 200) hat die grosse Überraschung in Stuttgart wie erwartet verpasst. Beim ATP-250-Turnier auf Rasen unterlag der 19-jährige Schweizer der Weltnummer 5 Stefanos Tsitsipas in zwei Sätzen 3:6, 4:6. Dem klar favorisierten Griechen reichte je ein Break zum Sieg gegen den Qualifikanten.

Der Berner war mutig in die Partie gegen seinen topgesetzten Widersacher gestartet. Er brachte seine Aufschläge zu Beginn souverän durch und erspielte sich beim Stand von 2:2 gar zwei Breakbälle. Während Stricker jedoch keinen davon nutzen konnte, machte es Tsitsipas im nächsten Game besser und holte das Break. Dieser eine Servicedurchbruch sicherte dem Griechen den 1. Satz.

Keine Breakchancen mehr erspielt

Im zweiten Durchgang schaltete der Melbourne-Halbfinalist zunächst einen Gang höher. Bei erster Gelegenheit nahm er Stricker den Aufschlag ab und führte früh mit 2:0. Nach einem halbstündigen Regen-Unterbruch hielt der Schweizer in der Folge bei eigenem Service zwar dicht, jedoch kam er nie mehr in die Nähe eines eigenen Breaks.

Legende: Muss sich in Stuttgart verabschieden Dominic Stricker. imago images/Michael Weber

Damit erreichte Tsitsipas mit minimalem Aufwand die nächste Runde, während sein Gegenüber in Stuttgart den zweiten Viertelfinal-Vorstoss in Folge verpasste. Dort hätte mit dem dreifachen Grand-Slam-Sieger Andy Murray der nächste grosse Name gewartet, nun bekommt es der Grieche mit dem Briten zu tun.