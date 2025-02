Teenager Learner Tien hat beim Hartplatzturnier in Acapulco den topgesetzten Alexander Zverev ausgeschaltet. Der 18-jährige US-Amerikaner besiegte den Deutschen im Achtelfinal glatt mit 6:3 und 6:4. Damit bezwang der Linkshänder nach Daniil Medwedew an den Australian Open den nächsten Top-5-Spieler.

Drei Matches fallen Magenproblemen zum Opfer

Neben Zverev schieden beim ATP-500-Turnier in Mexiko auch die Nummern 2 bis 4 der Setzliste aus: Der Norweger Casper Ruud und der Amerikaner Tommy Paul konnten zu ihren Achtelfinal-Partien wegen Magenproblemen nicht antreten.

Holger Rune gab gegen Brandon Nakashima aus den USA beim Stand von 0:3 im 1. Satz auf. Er habe eine Lebensmittelvergiftung gehabt und deshalb nicht spielen können, schrieb der Däne in den sozialen Medien.

Ben Shelton, die Nummer 5 der Setzliste, scheiterte zudem an David Goffin. Damit sind in den Viertelfinals mit Tomas Machac (CZE) und Denis Shapovalov (CAN) nur noch zwei gesetzte Spieler in Acapulco dabei.

Resultate