Novak Djokovic hat sich an seinem 37. Geburtstag mit dem Einzug in den Viertelfinal des ATP-250-Turniers in Genf selbst ein kleines Geschenk gemacht. Von den Organisatoren erhielt er im Anschluss an seine Partie noch einen Kuchen. Der Serbe, der zuletzt in ein Formtief geraten war, feierte damit seinen 1100. Erfolg auf der ATP Tour. Er ist der dritte Spieler nach Jimmy Connor (1274 gewonnene Spiele) und Roger Federer (1251), der diese Zahl erreicht hat.

Effizienter Djokovic – Hanfmanns verpasste Chancen

Djokovic wurde im Achtelfinal von Yannick Hanfmann (ATP 85) richtig gefordert. Der Deutsche erspielte sich in der Partie, die im 1. Satz beim Stand von 3:5 aus seiner Sicht wegen Regens unterbrochen werden musste, insgesamt 11 Breakbälle, konnte aber nur gerade einen nutzen.

01:00 Video Djokovic teilt Geburtstagskuchen mit Ballkindern Aus Sport-Clip vom 22.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Dank diesem einen Servicedurchbruch führte Hanfmann in Durchgang 2 zwischenzeitlich 3:0. Djokovic kämpfte sich aber zurück und zeigte sich seinerseits im Nutzen seiner Chancen sehr effizient. Dank 3 Breaks und 6 Games in Folge feierte er nach 90 Minuten den Einzug in die nächste Runde. Dort trifft er auf Tallon Griekspoor (ATP 27) oder Denis Shapovalov (ATP 123).

Ruud nach Fehlstart weiter

Im Viertelfinal steht auch Casper Ruud. Der Norweger (ATP 7) musste gegen den Österreicher Sebastian Ofner (ATP 45) allerdings einen Umweg einlegen. Nach dem verlorenen Startsatz setzte sich Ruud letztlich aber doch noch souverän mit 4:6, 6:2 und 6:2 durch. Sein nächster Gegner ist der Argentinier Sebastian Baez (ATP 20).

00:53 Video Ruud-Ofner: Wichtigste Ballwechsel Aus Sport-Clip vom 22.05.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.