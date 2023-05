Nicolas Jarry steht in Genf dank eines Zweisatzsieges über Alexander Zverev im Final.

Dort trifft der Chilene am Samstagnachmittag auf Grigor Dimitrov (live bei SRF). Der Bulgare schlägt den US-Amerikaner Taylor Fritz im anderen Halbfinal 3:6, 7:5, 7:6 (7:2).

Nicolas Jarry (ATP 54) hat am ATP-250-Turnier in Genf mit Alexander Zverev (ATP 27) einen weiteren Mitfavoriten auf den Titel eliminiert. Nachdem er am Vortag bereits gegen Vorjahressieger Casper Ruud hatte gewinnen können, bezwang der Chilene den Deutschen im Halbfinal mit 7:6 (7:3), 6:3 und nahm damit Revanche für seine Finalniederlage an selber Stätte vor 4 Jahren.

Das Händchen zitterte bei Jarry nur kurz, als er bei 5:3 im 2. Satz zum Match aufschlug. Er musste seinem Gegner die einzige Breakchance zugestehen, wehrte sich aber mit einem Ass und entschied die Partie wenig später mit einem Volley am Netz.

Im Final gegen Dimitrov

Trotz verlorenem Startsatz hat sich Grigor Dimitrov (ATP 33) im anderen Halbfinal gegen den besser klassierten Taylor Fritz (ATP 9) durchgesetzt. Zum ersten Mal seit 2018 steht der Bulgare damit wieder in einem ATP-Final. Nach 2:52 Stunden verwertete Dimitrov im Parc des Eaux-Vives seinen ersten Matchball. Es war sein erster Sieg in einem Halbfinal nach zuletzt 11 Niederlagen auf dieser Stufe.

Bereits im Viertelfinal gegen Christopher O'Connell hatte der 32-Jährige hart kämpfen müssen, aber letztlich doch noch gesiegt. «Mein Job ist noch nicht erledigt», sagte Dimitrov im Platzinterview. Das bisher einzige Duell mit Jarry hat er 2019 in Barcelona allerdings verloren.

Final am Samstag live Box aufklappen Box zuklappen Das Endspiel zwischen Grigor Dimitrov und Nicolas Jarry können Sie am Samstag ab 15:00 Uhr live auf SRF info und in der Sport App verfolgen.

