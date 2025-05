Dominic Stricker, der einzige Schweizer im Hauptfeld in Genf, trifft in der 1. Runde auf einen Qualifikanten.

Legende: Kennt seinen Gegner noch nicht Dominic Stricker. IMAGO / NurPhoto

Am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass Dominic Stricker (ATP 258) mit einer Wildcard am am Sonntag beginnenden ATP-Turnier in Genf teilnehmen wird. Am Abend gingen die guten Neuigkeiten für den Berner weiter. Er wird sich in der 1. Runde mit einem Qualifikanten messen und geht den grossen Namen damit noch aus dem Weg. In einer zweiten Runde würde er auf die Weltnummer 20, den tschechischen Vorjahresfinalisten Tomas Machac treffen.

Grösster Name im Tableau ist Novak Djokovic (ATP 6). Der Serbe, der erneut als Vorbereitung auf die French Open am Turnier teilnimmt, trifft in der zweiten Runde nach einem Freilos entweder auf Marton Fucsovics (ATP 134) oder Zizou Bergs (ATP 50).

Zwei Schweizer in der Qualifikation

Stricker könnte im Hauptfeld noch Schweizer Zuwachs bekommen. Mit Remy Bertola (ATP 297) und Kilian Feldbausch (ATP 514) treten zwei Landsmänner in der Qualifikation an. Beide gehen jedoch nur mit Aussenseiterchancen in die Quali.