Vom Regen in die Traufe: Stricker scheitert an Norrie

Dominic Stricker scheitert beim ATP-250-Turnier in Genf bereits in der Startrunde.

Der Wildcard-Inhaber muss sich Cameron Norrie in zwei Sätzen geschlagen geben.

Damit ist im Parc des Eaux Vives kein Schweizer mehr im Turnier vertreten.

Wenn's läuft, dann läuft's. Ist aber erst einmal Sand im Getriebe, wird es mühsam. Diese Erfahrung muss seit knapp 2 Jahren Dominic Stricker (ATP 233) machen. Verletzungen und Querelen im eigenen Team sorgten dafür, dass der 22-Jährige in der Weltrangliste regelrecht abgestürzt ist. Sein letzter Sieg auf der ATP-Turnier – in der 1. Runde von Basel – liegt bereits 7 Monate zurück.

Auch beim Sandplatz-Turnier in Genf, wo Stricker nur dank einer Wildcard im Hauptfeld dabei war, konnte er nicht so richtig punkten. Bereits in der Startrunde bedeutete Cameron Norrie (ATP 90) beim 6:7 (2:7), 3:6 Endstation. Trotz deutlichem Resultat in 97 Minuten deutete der Schweizer jedoch an, dass er wieder auf dem aufsteigenden Ast ist.

Im 1. Satz geht er gegen den ehemaligen Top-10-Spieler nach 1:3-Rückstand mit 5:3 in Führung, kann diese jedoch nicht in einen Satzgewinn ummünzen.

Auch im 2. Durchgang, der resultattechnisch lange eine klare Angelegenheit ist, kann Stricker immer wieder sehenswert punkten.

Was fehlt, ist jedoch augenfällig: Die Leichtigkeit und Konstanz, die den Schweizer 2020 zum Titel im Juniorenturnier von Roland Garros und 2023 bis in den Achtelfinal der US Open geführt hatte, fehlt aktuell. Bezeichnend waren die letzten beiden Ballwechsel der Partie: Stricker diktierte das Spiel, gewann den Punkt jedoch nicht.

Aufbäumen kommt zu spät

Auch der Regen half Stricker im 2. Satz nicht mehr: Als die Partie beim Stand von 1:3 nach einer guten Stunde Unterbruch wieder aufgenommen werden konnte, kassierte der Schweizer gleich das nächste Break. Zwar gewann er nach einem 1:5 noch einmal 2 Games, mehr lag für Stricker indes nicht mehr drin.

So ist in Genf bereits nach dem 1. offiziellen Spieltag kein Schweizer mehr im Turnier vertreten. Am Sonntag waren mit Kilian Feldbausch und Remy Bartola zwei weitere Lokalmatadoren in der Qualifikation gescheitert.

Resultate