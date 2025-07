Jérôme Kym (ATP 154) schlägt Francesco Passaro (ATP 131) beim Achtelfinal in Gstaad in zwei Sätzen.

Ein Break gibt es in der gesamten Partie nicht, Kym entscheidet beide Tiebreaks für sich.

Im seinem ersten Viertelfinal auf der Tour trifft der Schweizer auf den Franzosen Arthur Cazaux (ATP 116).

Jérôme Kym (ATP 154) hält beim ATP-Turnier in Gstaad die Schweizer Fahne hoch. Nachdem sich Stan Wawrinka und Dominic Stricker bereits verabschieden mussten, schaffte Kym dank einem 7:6, 7:6 über Francesco Passaro (ATP 131) den Viertelfinaleinzug.

In einer äusserst engen Partie behielt Kym in den entscheidenden Momenten die Oberhand. So schafften weder der Schweizer noch sein italienischer Widersacher ein Break, stattdessen musste zweimal das Tiebreak über den Satzausgang entscheiden. In der Kurzentscheidung war Kym dann mit seinem aggressiven Spiel am Drücker.

Beide Tiebreaks liefen genau gleich ab. Bis zum 3:3 war es ausgeglichen, dann punktete nur noch Kym. So setzte sich der 22-Jährige zweimal mit 7:3 durch. Knapp zwei Stunden dauerte es am Ende, bis der Aargauer über den Sieg und seinen erstmaligen Viertelfinal-Einzug auf der ATP-Tour jubeln durfte.

Nun folgt ein Franzose

Für Kym war es erst der zweite Sieg überhaupt auf der Tour, den ersten hatte er in der 1. Runde von Gstaad gefeiert. Und sein Siegeszug im Berner Oberland muss noch nicht zu Ende sein. In der nächsten Runde trifft er auf den gleichaltrigen Franzosen Arthur Cazaux, die Nummer 116 der Welt. Diese Partie findet am Freitag ab 17:30 Uhr statt. Bei SRF sind Sie live mit dabei.

