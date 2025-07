ATP-Turnier in Gstaad

Jérôme Kym (ATP 154) schlägt den Franzosen Calvin Hemery (ATP 171) in der 1. Runde des ATP-Turniers in Gstaad in drei Sätzen.

Der 22-Jährige Schweizer muss über zwei Stunden für seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour kämpfen.

Auch Stan Wawrinka steht am Dienstagabend noch im Einsatz. Er trifft auf den Kasachen Alexander Schewtschenko.

Wildcard-Inhaber Jérôme Kym (ATP 154) hat an den Swiss Open in Gstaad seine Einladung genutzt und in der 1. Runde den französischen Qualifikanten Calvin Hemery (ATP 171) bezwungen. Es ist sein 1. Sieg überhaupt auf der Tour. Der 22-jährige Schweizer war dabei lange der bessere Spieler auf dem Court, musste aber trotzdem auch seine Kämpferqualitäten zeigen.

Nach gewonnenem Startsatz mit Break zum perfekten Zeitpunkt gab Kym den 2. Durchgang überraschend mit 4:6 ab. Vom Satzgewinn beflügelt, legte Hemery auch im 3. Satz direkt mit einem Servicedurchbruch los. Doch Kym liess sich nicht unterkriegen, machte den Rückstand wieder wett und schaffte schliesslich zum 7:5, wie bereits im 1. Satz, das entscheidende Break. Zuvor hatte er noch einen Matchball zum möglichen 6:4 im 3. Satz vergeben.

Im Achtelfinal trifft der 22-jährige Aargauer mit Francesco Passaro (ATP 131) auf einen weiteren Qualifikanten.

Wawrinka im Einsatz

Mit Stan Wawrinka (ATP 156) steht am Dienstagabend noch ein weiterer Schweizer im Einsatz. Der Routinier trifft auf Alexander Schewtschenko (ATP 101). Diese Partie gibt's live auf SRF zwei zu sehen.

