ATP-Turnier in Gstaad

Für die Nummer 1 der Setzliste ist das ATP-Turnier in Gstaad bereits nach dem 1. Auftritt vorbei. Denis Shapovalov (ATP 10), der in der 1. Runde ein Freilos genossen hatte, scheiterte im Achtelfinal am tschechischen Qualifikanten Vit Kopriva (ATP 249) mit 6:2, 3:6, 2:6.

Shapovalov baut stark ab

Zu Beginn lief für den Favoriten noch alles nach Plan. Shapovalov breakte seinen Gegner gleich im 1. Aufschlagspiel und nahm Kurs auf seinen Premierenerfolg im Berner Oberland. Doch dann schlichen sich im Spiel des Kanadiers gleich haufenweise unerklärliche Fehler ein. Kopriva nahm die Geschenke an, spielte seinerseits äusserst solid und feierte nach knapp 2 Stunden den Viertelfinaleinzug bei seinem allerersten ATP-Turnier.

Im Viertelfinal trifft Kopriva am Freitag auf den Schweden Mikael Ymer (ATP 96). Der Schwede setzte sich in 3 engen Sätzen gegen Feliciano Lopez (ATP 89) aus Spanien durch.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Viertelfinal zwischen Casper Ruud (NOR) und Benoit Paire (FRA) können Sie am Freitag ab 17 Uhr live auf SRF zwei und im Livestream in der Sport App verfolgen.

Noch 3 Franzosen mit dabei

Casper Ruud, in Gstaad an Nummer 3 gesetzt, blieb gegen Dennis Novak (AUT/ATP 124) siegreich. Der Norweger trifft nun auf Benoît Paire (ATP 49), der seinerseits von der Aufgabe des Niederländers Tallon Griekspoor (ATP 105) profitierte. Der Franzose hatte bei Abbruch der Partie mit 6:4 geführt.

In der unteren Tableauhälfte kommt es zu den Duellen Hugo Gaston (FRA/ATP 155) gegen Christian Garin (CHI/ATP 19) und Laslo Djere (SRB/ATP 52) gegen Arthur Rinderknech (FRA/ATP 100).