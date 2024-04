Stan Wawrinka (ATP 82) isst in diesem Jahr hartes Brot: Bei 4 Turnierstarts schied der 39-Jährige 3 Mal in der Startrunde aus und überstand nur in Buenos Aires die erste Hürde. Da kam ihm Albert Ramos (ATP 103) als erster Gegner beim ATP-250-Event in Marrakesch gerade recht.

Beim Auftakt in die Sandplatz-Saison setzte sich Wawrinka gegen den Spanier problemlos mit 6:1, 6:4 durch. Trotz schwacher Jahresbilanz stellte der Erfolg des Schweizers keine grosse Überraschung dar. Der dreifache Grand-Slam-Champion hatte schon die vorangegangenen 8 Duelle mit Ramos allesamt für sich entschieden.

Kurzer Prozess in 2 Sätzen

Fünf Tage nach seinem 39. Geburtstag liess Wawrinka in Marokko dem 3 Jahre jüngeren Spanier nicht den Hauch einer Chance.

Im 1. Satz legt er schnell mit zwei Breaks und 5:0 vor.

Im 2. Durchgang gelingt ihm der entscheidende Servicedurchbruch nach einem Rebreak von Ramos zum 5:4.

Insgesamt dauert die Partie nur 75 Minuten.

Im Achtelfinal trifft Wawrinka auf den aufstrebenden Argentinier Mariano Navone (ATP 60). Der 23-Jährige stiess Mitte Februar beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro als Qualifikant bis in den Final vor. Zuvor hatte Sandspezialist Navone auf der ATP-Tour noch keinen Match gewonnen.