Stan Wawrinka hat für das ATP-1000-Turnier in Monte Carlo eine Wildcard erhalten. Das Turnier wird am Sonntag losgehen. Vor 10 Jahren hatte Wawrinka in Monte Carlo im Final gegen Roger Federer triumphiert. Nicht am Start sein wird hingegen Rafael Nadal, der verletzungsbedingt sein Comeback weiter nach hinten schieben muss.