Der Startgegner von Roger Federer beim ATP-1000-Turnier in Miami ist bekannt: Der Schweizer misst sich mit Thanasi Kokkinakis.

ATP-Turnier in Miami

Der Australier fordert in Runde 2 Roger Federer.

Roger Federer bekommt es in Miami in seinem Startspiel (nach einem Freilos in Runde 1) mit Thanasi Kokkinakis (ATP 175) zu tun. Der Australier gewann sein Erstrundenspiel gegen den Franzosen Calvin Hemery mühelos mit 6:1, 6:2. Gegen den 21-Jährigen aus Adelaide hat Federer noch nie gespielt.

Beschwerlicher Weg zurück

Kokkinakis war vor 3 Jahren einst die Nummer 69 der Welt. Eine lange Verletzungspause warf ihn dann aber aus dem Ranking. Seit Mai 2017 befindet sich Kokkinakis auf dem steinigen Weg zurück in die Top 100.

Federer muss in Florida 3 Partien gewinnen, wenn er die Nummer-1-Position nicht an Rafael Nadal verlieren möchte. Die Begegnung Federer - Kokkinakis ist für Samstag angesetzt.