Legende: Den Ball im Blick, aber Runde 2 aus den Augen verloren Stan Wawrinka muss in Rio die Koffer packen. keystone/ANTONIO LACERDA

Stan Wawrinka (ATP 67) hat beim ATP-500-Turnier in Rio de Janeiro seine Startrundenpartie gegen den Argentinier Facundo Diaz Acosta (ATP 59) mit 5:7, 4:6 verloren. Und dies, obschon der Romand stark gestartet war und sich rasch eine 5:2-Führung herausgespielt hatte. Doch danach passte nicht mehr viel zusammen bei Wawrinka. Er verlor fünf Games in Serie und damit den 1. Satz.

Im 2. Durchgang nahm der Argentinier dem Westschweizer gleich zu Beginn zwei Aufschlagspiele ab. Wawrinka kämpfte sich nochmals zurück und hatte beim Stand von 3:4 drei Möglichkeiten, den Spielstand auszugleichen. Der 38-Jährige konnte jedoch keine dieser Breakchancen nutzen und so verwertete Diaz Acosta nach knapp zwei Stunden seinen 2. Matchball.

Alcaraz muss aufgeben

Auch für den Spanier Carlos Alcaraz ist das Turnier in Rio bereits beendet. Die Weltnummer 2 musste ihre Partie verletzungsbedingt aufgeben. Gegen den Brasilianer Thiago Monteiro (ATP 117) stand Alcaraz nur zehn Minuten auf dem Platz. Beim Stand von 1:1 ging es nicht mehr weiter.

Die leichte Knöchelverletzung wird ihn aber nur ein paar Tage ausser Gefecht setzen, wie Alcaraz am Mittwochabend mitteleuropäischer Zeit auf Instagram schrieb. Die Teilnahme am ATP-1000-Turnier in Indian Wells (ab 3. März) sei nicht in Gefahr.

